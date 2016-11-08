Москва, 8 ноября, 2016, 22:43 — ИА Регнум. Мировой судебный участок Савеловского района Москвы назначил участнице гонок на Gelandewagen Маре Багдасарян в общей сложности 230 часов обязательных работ и 10 суток ареста за неуплату штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом сегодня, 8 ноября, сообщила пресс-служба суда.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР «Граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы. Кто хочет сегодня поработать?»

Всего в суд поступил 51 материал на Багдасарян о неуплате штрафов за нарушение ПДД. К нынешнему дню суд успел рассмотреть только девять. В совокупности Багдасарян пока было назначено 10 суток ареста и 230 часов обязательных работ.

В суде Багдасарян оправдывается и заявляет, что не знала о штрафах, так как протоколы приходят по месту ее прописки, а она живет по другому адресу и не получает их вовремя. Защита Багдасарян упирает на то, что она получила травму во время одной из автомобильных аварий и у нее есть определённые проблемы со здоровьем — Багдасарян до сих пор проходит реабилитационное лечение. Защита опасается, что общественные работы негативно скажутся на состоянии её здоровья.