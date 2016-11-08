Гватемала, 8 ноября, 2016, 22:54 — ИА Регнум. С января текущего года по сегодняшний день 15 239 гватемальских детей из бедных семей получили бесплатно продукты питания, обучение в учреждениях образования и психологическую помощь в Центрах по уходу за детьми. Согласно отчету Секретариата общественных работ (SOSEP), эта правительственная программа реализуется в 698 центрах Гватемалы. К 2017 году планируется создать еще 50 таких объектов, пишет Prensa Latina.

Гватемала

Гватемала — крупнейшее по численности населения центрально-американское государство, 56 процентов которого проживает за чертой бедности. При этом, показатели низкого уровня жизни в Гватемале сочетаются со значительным приростом населения, в 2−3% (для сравнения, в других странах Латинской Америки этот показатель не превышает отметки в 1,5%). В Гватемале высок уровень преступности: особенно в столице (18 убийств в день и множество ограблений), сообщает Nomadas.