Санкт-Петербург, 8 ноября, 2016, 22:35 — ИА Регнум. Транспортная система Санкт-Петербурга и Ленобласти обеспечивает 25% от общего объёма перевозок внешнеторговых грузов России. Однако сегодня макрорегион не в полной мере использует свои возможности по обработке экспортных и импортных грузопотоков. Об этом заявил генеральный директор АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области» Кирилл Поляков на III ежегодной конференции «Транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга и Ленинградской области», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 ноября.

Seaport.spb.ru Морской порт Санкт-Петербург

В общем грузообороте российских морских гаваней за 2015 год на долю портов Санкт-Петербурга и Ленобласти приходится 32%, отметил Поляков. Кроме того, около 30% от общего объёма экспорта российской нефти проходит через портовую инфраструктуру Ленинградской области. Как подчеркнул спикер, в условиях профицита портовых мощностей в регионе «важно обеспечить переключение российских грузов на порты Санкт-Петербурга и Ленобласти с морских терминалов соседних стран». Повысить эффективность работы регионального портового комплекса мешает длительность прохождения пограничных и таможенных процедур, указал Кирилл Поляков.

Как уточняет ИАА «ПортНьюс», согласно Стратегии развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на период до 2030 года, среднюю продолжительность оформления и госконтроля грузов в морских портах планируется сократить с 90 до 40 минут.

Мощность портов Санкт-Петербурга и Ленинградской области к 2030 году планируется увеличить на 38% в сравнении с уровнем 2015 года — до 395 млн тонн в год.

Отметим, что Стратегия развития транспортной системы Петербурга и Ленобласти до 2030 года включает 972 мероприятия и разделена на два этапа — с 2017 по 2020 год и с 2021 по 2030 год. Документ предусматривает консервативный и инновационный сценарии развития. Консервативный направлен на повышение эффективности существующей транспортной инфраструктуры, а инновационный предполагает новый проекты. В случае реализации инновационного сценария объём грузовых перевозок в регионе возрастёт на 71%.

Стратегия будет вынесена на утверждение на ближайшем Координационном совете по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области при участии министра транспорта РФ Максима Соколова и губернаторов обоих субъектов, который состоится до конца года. Основные положения Стратегии будут учтены при корректировке Стратегии транспортного развития Российской Федерации до 2030 года.