Санкт-Петербург, 9 ноября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. В субботу, 12 ноября, в петербургском кинотеатре «Аврора» к 20-летию культового фильма британского режиссера Дэнни Бойла «На игле», снятого по роману английского писателя Ирвина Уэлша, состоится специальный показ в оригинале. Ретроспективу знаменитой киноленты представляет кинокомпания «Иноекино», передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «На игле». реж Дэнни Бойл. 1995. Великобритания Крик

Режиссер Дэнни Бойл, знаменитый своим бунтарством и истовой ненавистью и презрением ко всему «нормальному» и «принятому», снял историю о четырех наркоманах, пытающихся «завязать» с героином в грязном и отвратительном Эдинбурге и Лондоне. Фильм «На игле», вышедший в прокат в 90-х годах, стал провокационной, яростной, спорной и откровенной картиной, ставшей своеобразным символом безнадежности своего времени. Знаменитой картине в этом году исполняется 20 лет.

Цитата из к/ф «На игле». реж Дэнни Бойл. 1995. Великобритания В компании

В Санкт-Петербурге фильм покажут в кинотеатре «Аврора» в 19:30. Аналогичный показ к 20-летию выхода картины состоится в Екатеринбурге. «На игле» можно будет посмотреть в кинотеатре «Колизей» также 12 ноября в 19:00. Показ пройдет на оригинальном языке с русскими субтитрами.

Сценарист, режиссер документального кино, писатель и кинообозреватель ИА REGNUM Валерий Рокотоврассказал, о чем, по его мнению, этот фильм: «На игле» — это пример дикого кино, пример соревнования в дикости. В «Литгазете» я этот феномен описывал — статья «Дикое кино: Добро пожаловать в Цивилизацию фильма». В 1994 году Тарантино освежил жанр. «Криминальное чтиво» стало глобальным хитом и породило волну подражаний. Режиссёры бросились снимать прикольно-кровавые зрелища — весело заливать экран кровью и выплёскивать на него мерзости жизни. Они создали новое отмороженное кино. В России оно полностью совпало с реальностью. Я помню премьеру «На игле» в 1996 году. Зал Киноцентра, заполненный люмпен-интеллигенцией, визжал от восторга, когда шли крупняки инъекций. А после встречи с искусством ты оказывался в реальности той эпохи — тёмные улицы, ларьки, бомжи, наркоманы, проститутки, торговые центры, качки-охранники, шестисотые мерседесы. Сегодня, когда реальность слегка подправилась и стал вызревать некий русский протестантизм, фильм воспринимается как озорство английского постановщика, кинозрелище, следовавшее моде. Он явно не про тебя, твою страну, твоё будущее. А тогда он воспринимался как приговор и чётная установка. Он был про тебя, твою страну, твоё будущее. Два мира — на экране. И два мира — перед глазами. Два пути у героя фильма. И ровно столько же у тебя — маргинальность и потребительство. Хочешь — садись на иглу наркомании, а хочешь — на иглу потребления. Выбирай. Другого выбора нет. Кино показывало Запад, куда Россия стремилась, унижаясь и предавая себя. Там третьего пути не было.

Цитата из к/ф «На игле». реж Дэнни Бойл. 1995. Великобритания На рельсах

От киномусора девяностых «На игле» отличает проблеск таланта. Фильм крепко сделан. Он, как принято говорить, «ржачный». В нём даже присутствует некий сатирический элемент. Роль большой метафоры играют фекалии. Они там всюду. Сцена, где герой ныряет в загаженный унитаз, показательна. Он ныряет за пределы этого мерзкого мира, оказывается по ту сторону этой мерзкой жизни — в чистых водах Танатоса. Но будучи ловцом кайфа даже ценой абсолютного унижения — возвращается.

Автор ржёт над миром, который вот так мерзко устроен. Он прикалывается над своим народом, который отдался в рабство англичанам вместо того, чтобы отдаться в рабство какому-нибудь приличному народу с приличной культурой. Автор смеётся над своим героем, который крадёт деньги, отрывается от своих друганов и сливается с обществом потребления. Парень заявляет, что сделал выбор — будет шагать по жизни, как все, покупая холодильники, телевизоры, машины и прочее. Хотя очевидно, что он с иглы не соскочит.

Всё это, включая пародию на хеппи-энд, служит некой обманкой. Режиссёр добавляет в свой фильм немножко интеллектуальности, чтобы он не выглядел, как выражалась Полин Кейл, развлечением для сидящих в зале ублюдков. Но на самом деле режиссёр ровно эту цель и преследует — готовит аппетитное блюдо для тарантиноманов, для зрителей, сидящих на игле дикого кино. Он очевидным образом заявляет: я тоже сотворил клёвое зрелище — жрите».

Цитата из к/ф «На игле». реж Дэнни Бойл. 1995. Великобритания У виска

Напомним, что фильм «На игле» в жанре драмы, комедии и криминала вышел на экраны в 1996 году. Скандальную киноленту сопровождал слоган «Выбери работу. Выбери свой первый дом. Выбери будущее. Только на кой чёрт тебе это надо?». В сам фильм не вошла одна из важных сцен романа, которая дала название книге — «Транспоттинг» (1993 год). В этой сцене главные герои Марк и Бегби используют здание старого заброшенного железнодорожного вокзала, где уже давно не ходят поезда, в качестве туалета. В этой сцене также один из героев понимает, что проживающий здесь бомж — отец его друга. Сам автор романа исполнил короткую роль маленького наркодилера.

«На игле», действительно, стал спорным фильмом. Однако сам сценарий отметили номинациями и наградами. В 1996 году фильм стал победителем премии Британской академии в номинации «Лучший адаптированный сценарий». В рамках этого же мероприятия «На игле» был номинирован на премию имени Александра Корды за самый выдающийся британский фильм года, но награду не получил. В 1997 году фильм номинировали на «Оскар» за «Лучший адаптированный сценарий». В этом же году была еще одна номинация — от телеканала МТV в категории «Прорыв года».

Также в 2012 году компания HMV провела опрос, по результатам которого фильм признали лучшей британской кинолентой за последние 60 лет. «На игле» поставил и другой необычный рекорд: в Австралии он стал фильмом, который чаще всего воровали в магазинах видео.