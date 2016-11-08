Радио REGNUM: выпуск за 8 ноября
Москва, 8 ноября, 2016, 22:30 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Владимир Путин поручил правительству изменить законопроект о единовременных выплатах;
- В России могут вырасти налоги на недвижимость;
- Госдума намерена защитить избирателей от отписок депутатов на обращения;
- Будет ли принят так называемый «закон о тунеядстве» до конца года и кого он коснется?
- Власти регионов ставят под угрозу исполнение майских указов. О чем еще заявила Татьяна Голикова в ходе парламентских слушаний?
- Предатели: Под Калининградом уничтожен музей-мемориал победителей фашизма;
- В Москве вновь предлагают повысить тариф за парковку. На этот раз до 230 рублей в час;
- Выборы в США: Насколько защищена электронная инфраструктура от хакеров? Отправит ли Обама в отставку директора ФБР? Какой зеркальный ответ подготовила Москва Вашингтону?