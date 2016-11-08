Киев, 8 ноября, 2016, 22:17 — ИА Регнум. Пока ещё губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в преддверии своей отставки решил пооткровенничать. Сегодня он рассказал украинским журналистам, как президент Украины Петр Порошенко «избавлялся» от премьер-министра Арсения Яценюка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мишико

Саакашвили рассказывает, что в апреле этого года он встречался с президентом Порошенко и заявил, что собирается уйти в отставку, так как не может больше продолжать работать.

«В апреле я пошёл к президенту и сказал, что я не могу больше так продолжать работать, мы все обманываем людей, все его обещания, которые мы вместе давали, когда он меня представил перед местными выборами, ничего не делается», — сказал Саакашвили.

По словам экс-президента Грузии, Порошенко пообещал ему, что жизнь наладится после того, как они «избавятся» от Яценюка. «Он (Порошенко, — прим ред.) мне сказал: «Вот увидишь. Мы вместе избавимся от Яценюка и заживём. Всё будет хорошо». Это он мне сказал ещё в январе», — откровенничает Саакашвили.

Напомним, накануне, 7 ноября, Саакашвили заявил, что уходит в отставку с поста губернатора Одесской области, но продолжит борьбу с коррупцией на Украине.