Минск, 8 ноября, 2016, 22:16 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 8 ноября подписал декрет №5 «О перемещении, хранении и продаже физическими лицами алкогольных напитков», согласно которому разрешается перемещать до пяти литров алкоголя без белорусских акцизных марок, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Boston Public Library Монастырский завод по производству валериановой настойки. 1870 — 1900

Новый декрет, согласно официальному комментарию, «предусматривает отмену ограничения по количеству алкогольных напитков, маркированных акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, которое физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями (далее — физические лица), могут хранить и перемещать (не для коммерческих целей)».

«Одновременно декретом отменяется ограничение по разрешенному к хранению для личных целей количеству алкогольных напитков, произведенных за пределами Республики Беларусь, не маркированных акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, и сохраняется предельный объем (5 литров) таких алкогольных напитков, который физические лица имеют право перемещать по территории страны», — отметили в президентской пресс-службе.

Декретом установлена административная ответственность за нарушение указанного ограничения в виде штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией алкогольных напитков или без конфискации. За повторное в течение года нарушение дополнительно предусматривается возможность конфискации транспортных средств, используемых для перемещения такого алкоголя «независимо от того, в чьей собственности они находятся».

Этим же документом ужесточена ответственность за продажу физическим лицом алкогольных напитков без белорусских акцизных марок. Такие напитки на первый раз могут конфисковать, а при повторном случае в течение года предусмотрена обязательная конфискация и штраф от 20 до 30 базовых величин. Размер базовой величины меняется и сейчас составляет 21 деноминированный белорусский рубль, что эквивалентно 10 евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Белоруссии пытались бороться с ввозом российского и казахстанского алкоголя применением законодательно закреплённой нормы максимально разрешенного объёма хранения алкоголя гражданином дома. Самыми известными случаями стали санкции в отношении крестьян из Больших Чучевичей, купивших в складчину несколько ящиков «чернил», а также конфискация около 200 бутылок дорогого алкоголя у гомельского врача-«коллекционера».