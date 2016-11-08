Москва, 8 ноября, 2016, 22:15 — ИА Регнум.



Rsport.ru Сергей Карякин

«Российский вундеркинд, родившийся на Украине (в Симферополе в 1990 году — ИА REGNUM ), стал самым молодым гроссмейстером в мире, добившись этого звания в 12 лет и 7 месяцев от роду. Даже гениальному Бобби Фишеру удалось это в возрасте 15 лет. Карякина лелеял сам Владимир Путин и обхаживала вся правительственная машина России, моментально предоставившая ему гражданство РФ, как только были замечены выдающиеся способности юноши. Сегодня Карякин на пороге исполнения своей мечты. Давным-давно, когда ему было всего шесть лет, он как-то сказал своей бабушке, что станет чемпионом мира по шахматам. Теперь он имеет шанс реализовать свою детскую мечту. Если победит норвежца Магнуса Карлсена — настоящего человека-машину, с компьютерным мозгом». С такого представления началось это интервью

Сергей, как бы вы описали Карлсена на основе собственных впечатлений? Можно ли вас назвать друзьями?

Я бы назвал его универсальной машиной для убийства (смеется). Он подходит к партиям высоко мотивированным. Стремится выиграть всегда, применяя для этого весь арсенал своего «оружия». Он всегда сконцентрирован на объекте внимания. Всегда заведенный, сердитый (не сказано, на самого себя или противника — ИА REGNUM ). Люди говорят, что Каспаров, когда играл, был таким же. Да, отношения можно назвать дружескими. Во всяком случае, они были такими до момента, пока я не стал претендентом, человеком, готовым отобрать у него корону. Надеюсь, что после матча все вновь будет нормально.

Можно ли сказать, что Карлсен принадлежит к числу лучших шахматистов всех времен?

(«На этот вопрос, — пишет El Mundo, — Карякин предпочел не отвечать. Что является лишним доказательством того, что шахматисты ни на секунду не выходят из состояния психологической борьбы. Это видно в каждой его фразе, в каждом взгляде, в каждом жесте. И он это состояние подчеркивает дополнительно, заявляя, что его специально долго готовили специалисты по психологии, что в этих тренировках он потерял пять килограммов своего веса, и выключаться из этого состояния он не хочет»).

Чего вы больше боитесь: Карлсена или компьютера?

Сегодня у вас уже практически нет шансов против компьютера. Карлсен — человек. С ним играть более интересно. Как с каждым из великих учителей, имеющим свои стратегии, мысли, приемы, с помощью которых они ведут психологические баталии.

(Комментарий El Mundo. «Цифры говорят о том, что предстоит дуэль неравных соперников. У Карлсена коэффициент Эло 2853, он на вершине рейтинга. Норвежец — чемпион мира 2013 и 2014 гг. после побед над индийцем Вишванатаном Анандом. Преимущество над Карякиным составляет 81 балл (у Сергея 2772). За последнее десятилетие русскому удалось выиграть у норвежца только однажды. Интерпретация шахмат, свойственная Магнусу, его технологизм создают ему ауру непобедимости»).

Поможет вам, скажем, лучший компьютер и более продвинутое программное обеспечение обыграть Карлсена?

Программное обеспечение и компьютеры очень важны для подготовки. Мощные машины персонализированы и стоят недешево. Мой, например, — больше миллиона рублей (14 000 евро). Такого же уровня я должен купить и для моих тренеров, чтобы команда была укомплектована на высшем уровне.

Шахматист — это спортсмен или гений?

Я бы сказал, что в шахматисте 20% занимает гениальность, 60% — тренированность, и еще 20% — спортивная психология.

(Комментарий El Mundo. «Гениальность Карякина проявилась рано. Уже в 12-летнем возрасте он входил в тренерский штаб Руслана Пономарева и помог ему стать чемпионом мира в 2002 году).

Какая и когда информация о шахматах впервые запала вам в душу?

Когда мне было пять лет, я увидел по телевизору рекламу банка: «Момент, когда пешка становится ферзем». Я спросил у отца, что это значит, и он рассказал мне про игру под названием шахматы. И мы начали играть. Отец на меня оказал большое влияние. Он мне помогал лет до 9−10. Он взял на себя все заботы о моих тренировках и вложил в меня всю свою душу. Он даже договорился в моей школе, чтобы для меня сделали специальное расписание занятий.

Сколько часов в день вы отдавали шахматам? Оставалось время на что-то еще?

Когда начинал — были кое-какие трудности. В шести-семилетнем возрасте мог играть по два-три часа. В восемь уже тренировался по шесть-семь часов. Потом наступила пора таких продолжительных тренировок, что начни сейчас снова — не уверен, что выдержал бы такое. Но тогда я испытывал удовольствие от такой работы. Нельзя стать гроссмейстером вдруг. Это вопрос времени, которое я стремился опередить. Добиться звания гроссмейстера — было важным пунктом на моем пути к мировой шахматной элите, к реализации желания стать чемпионом мира.

Вам приходилось плакать из-за шахмат?

Только когда был ребенком. Начиная с 12 лет я уже не плакал.

(Комментарий El Mundo. «Последний раз чемпионом мира по шахматам россиянин становился в 2006-м, тогда выиграл Владимир Крамник. Потом началось какое-то смешение реального и виртуального. Международную федерацию шахмат возглавил тип, рассказывающий всем, что он был однажды похищен инопланетянами. Его зовут Кирсан Илюмжинов, и он внесен США в черные списки за его дружбу с президентом Сирии Башаром Асадом. Систему мирового чемпионата спонсирует компания, производящая химические удобрения «ФосАгро», главный акционер которой — Владимир Литвиненко — руководил предвыборной кампанией Владимира Путина в 2000 и 2004 гг. Литвиненко же был и человеком, назначенным, чтобы «приглядывать» за тем, как развивается молодой шахматный талант».)

Почему так важно для России, чтобы шахматная корона принадлежала ей? Это выходит за рамки просто игры?

Было бы преувеличением сказать, что возвращение шахматной короны в Россию — более важная задача, чем завоевание золотой медали на мировом первенстве по другому виду спорта. Для страны важно все, и шахматы — часть этого «всего». Я очень благодарен правительству России и лично президенту Путину за то, что он стал все чаще посещать шахматные соревнования. Эту помощь нельзя переоценить. Я думаю, что сейчас в России наметилось что-то вроде шахматного бума. И мне нравится быть частью этого.

Не усматриваете ли вы каких-то аналогий между вашим поединком с Карлсеном и матчем Фишер — Спасский в 1972 году? В плане того, что Спасский тогда играл против представителя Запада? (До матча Фишер — Спасский на протяжении многих циклов решающий поединок становился «междусобойчиком» советских гроссмейстеров с участием В. Смыслова, М. Ботвинника, М. Таля, Т. Петросяна — ИА REGNUM ).

До определенного момента — да. Та встреча была очень политизирована. Спасского тогда поддерживали на государственном уровне и обязывали выигрывать у западного игрока. На меня же никто не давит. У нас получится поединок более дружественного характера. Хотя это и будет вопрос жизни и смерти для обоих.

(Финальный комментарий-представление El Mundo. «Магнус Карлсен. Второй в списке самых молодых чемпионов мира. Только Каспаров добился этого звания, будучи более юным. Гроссмейстерского звания достиг, когда ему было 13 лет, 4 месяца и 27 дней. «Магнус — продукт эры кибернетики», — сказал о нем Ананд, дважды уступивший норвежцу в матчах за высший шахматный титул»).