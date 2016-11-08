Москва, 8 ноября, 2016, 22:00 — ИА Регнум. «Замерзающий туман» ожидается в Москве в ближайшие сутки, сообщает столичное Метеорологическое бюро.

Galerey-room.ru Зимний туман

Это необычное явление, называемое «замерзающий», или «переохлажденный» туман, несет в себе опасность сокращения видимости, которая не будет превышать одного километра, сильного гололеда и обледенения автомобилей и самолетов.

Этот туман ожидается в российской столице предстоящей ночью и утром, он также может повториться в ночные и утренние часы 10 ноября.

Специалисты Метеобюро напоминают о необходимости соблюдать особую осторожность на дорогах в условиях этого природного явления.