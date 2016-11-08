Москва, 8 ноября, 2016, 21:35 — ИА Регнум. Выплату пособий по уходу за ребенком, которые сейчас выплачиваются до достижения ребенком 1,5 лет, предлагается продлить до 3 лет и увеличить размер этих пособий до уровня МРОТ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР Ярослав Нилов, Алексей Диденко и Михаил Дегтярев.

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Сейчас минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составляет 2 908 рублей 62 копейки, минимальный размер пособия по уходу за вторым и последующими детьми — 5 817 рублей 24 копейки. Такие размеры пособия «не обеспечивают государственную поддержку материнства и детства даже на уровне прожиточного минимума, что не отвечает целям России как социального государства и не согласуется с общепризнанными принципами и нормами международного права», отмечают авторы законопроекта.

В этой связи депутаты предлагают установить минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в объеме одного МРОТ, минимальный размер пособия по уходу за вторым и последующими детьми — двух МРОТ.

«Принятие данного законопроекта приведет к повышению социальной защищенности молодых матерей и позволит обеспечить минимально необходимый уровень ухода за ребенком», — считают авторы инициативы.

МРОТ в составляет в России 7500 рублей с 1 июля 2016 года.