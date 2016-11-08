Ставрополь, 8 ноября, 2016, 21:26 — ИА Регнум.



The home of Fixers on Flickr Никаб

В Пятигорске (Ставропольский край) девятиклассницу, оставшуюся сиротой, завербовали радикальные исламисты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации столицы СКФО.

После скоропостижной гибели родителей, девочка осталась жить со старшим братом, на нее обрушились материальные проблемы, накопились коммунальные долги.

Девочку нашли исламисты-радикалы и стали склонять ее к своей идеологии. Школьница перестала заниматься учебой, изменила одежду, одела хиджаб.

Когда стало понятно, в чем причина, девочке была оказана всесторонняя помощь: квартиру отремонтировали с помощью спонсоров, юристы помогли оформить наследство, коммунальные долги списали, опекунский совет города и Совет женщин купили одежду и обувь. Помощь оказывалась при практической организации и методической поддержке со стороны городской антитеррористической комиссии.

Девочка вернулась к своей нормальной жизни. Однако так было не всегда. Пятигорчане помнят судьбу молодой семьи неофитов Раздобудько-Хорошевой, взорвавших себя накануне Дня влюбленных в Дагестане в 2011 году.

Отметим, что после истории с девочкой на уроках обществознания в 10−11 классах теперь особое внимание уделяют изучению вопросов взаимоотношений общества, государства и религии.

Рабочая группа при антитеррористической комиссии Пятигорска, совместно с городскими властями и правоохранительными органами, намерена помочь еще нескольким людям и семьям, оказавшимся в ситуации, подобной той, что произошла со школьницей.

Подобная адресная работа с теми, кто попал под воздействие идеологии терроризма и экстремизма, ведется с начала 2016 года. В состав рабочей группы, помимо чиновников, включены правоохранительные органы, ФСБ, Духовное управление мусульман Ставропольского края и национально-культурные объединения.

Рабочая группа ставит перед собой задачу выявлять вербовку пятигорчан в радикальный исламизм на ранних стадиях. А работа с такими людьми должна проводиться адресно.

Здесь важно понимать, что жертвами вербовщиков становятся люди с незрелой или неустойчивой психикой или попавшие в сложные жизненные ситуации.

Между тем в другом ставропольском городе — Михайловске направлено в суд уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в экстремизме. Мужчина публиковал на странице одной из социальных сетей в интернете провокационный ролик и комментарии к нему, направленные на унижение человеческого достоинства по признакам национальности и вероисповедания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Уголовное дело с утвержденным прокурором постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу.