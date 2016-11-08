Киев, 8 ноября, 2016, 20:55 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко назвал открытие памятника князю Владимиру в Москве «попыткой гибридного присвоения истории». Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает телеканал RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Монтаж креста на памятник Владимиру на Боровицкой площади в Москве

Порошенко сегодня открывал памятник украинскому философу Григорию Сковороде в Любляне. В своей речи по этому поводу он не смог обойти стороной открытие памятника князю Владимиру в Москве.

«В эти дни открыт ещё один памятник — в Кремле возле непохороненного Ленина они открыли памятник нашему первоапостольному киевскому князю Владимиру. Это ещё одна попытка гибридного присвоения истории», — пафосно заявил Порошенко.

Стоит отметить, что ранее в официальном аккаунте Украины в Twitter появилась запись на английском языке, посвященная открытию памятника князю Владимиру в Москве. «Не забывайте, как выглядит настоящий памятник князю Владимиру. Киев принёс на Русь православие. Напоминание России», — было написано в сообщении, к которому прикреплена фотография памятника князю Владимиру в Киеве.