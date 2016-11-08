Москва, 8 ноября, 2016, 20:53 — ИА Регнум. Российские ВКС 8 ноября 2016 года не совершали боевых вылетов и не наносили ударов в окрестностях сирийского города Идлиб в районе Хан-Шейхун, заявил официальный представитель Минобороны России.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

Напомним, ранее некоторые СМИ, ссылаясь на Сирийскую обсерваторию по правам человека, сообщили об авиаударе российских ВКС в Идлибе, от которого погибли девять человек, включая семерых детей.

Минобороны России опровергает эту информацию и рекомендует отдельным зарубежным СМИ, дорожащим своей репутацией, не поддаваться на информационные провокации организаций, подобных Сирийской обсерватории, вещающей из Лондона.