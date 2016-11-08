Алеппо, Сирия, 8 ноября, 2016, 20:30 — ИА Регнум. Авианосная группа ВМФ России, прибывшая к берегам Сирии, в ближайшее время начнет нанесение комплексных ударов по незаконным вооруженным формированиям в окрестностях Алеппо, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в Министерстве обороны России.

Минобороны.рф Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»

Удары будут производится крылатыми ракетами «Калибр» с кораблей авианосной группы и машинами палубной авиации ТАВКР «Адмирал Кузнецов». Уточняется, что удар не будет нанесен по жилым кварталам Алеппо.

Напомним, авианосная группа Северного флота ВМФ России в составе тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» прибыла к средиземноморскому побережью Сирии в начале ноября.

Поход российских кораблей вызвал истерическую реакцию в европейских странах и государствах-членах НАТО. Генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что группа российских кораблей может быть использована для «нанесения воздушных ударов по Сирии», и выразил серьезное беспокойство по этому поводу.

Испания пересмотрела свое решение о ранее согласованной возможности захода кораблей ВМФ России в свои порты для пополнения запасов. Впускать корабли в свои порты затем отказалась и Мальта.