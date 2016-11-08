Кишинёв, 8 ноября, 2016, 20:29 — ИА Регнум. Поддерживаемый Москвой кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что возмутившее Киев его заявление о принадлежности Крыма России было «вырвано из контекста». Как передает корреспондент ИА REGNUM, в ходе дебатов на телеканале TV7 Додон сказал, что он имел в виду то что Крым де-факто является российским, но де-юре это «никем не признано». «Уважаемые украинцы, мы с вами братья», — добавил лидер социалистов.

Дмитрий Налбандян. Мисхор. Пасмурный день. 1973

Ранее ряд депутатов Верховной рады Украины направили запрос в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием признать Додона персоной нон грата на Украине в связи с его высказываниями о принадлежности Крыма России.

Сам Додон заявил в этой связи, что «заявления нескольких украинских депутатов не являются официальной позицией государства».

В конце октября посла Украины в Молдавии Ивана Гнатишина вызвали в Киев для консультаций по данному вопросу. Ранее Гнатишин призвал молдавских политиков воздержаться во внутриполитической борьбе от «спекуляций на украинскую тематику». «Непонятной остается позиция отдельных молдавских политиков, которые признают законной аннексию Россией Крыма в ситуации существования в Молдове территории, неподконтрольной центральной власти», — сказал Гнатишин, отметив, что по той же логике Приднестровье также «претендует на признание с перспективой присоединения к РФ».