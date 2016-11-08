В Севастополе начался суд по иску губернатора против СМИ
Севастополь, 8 ноября, 2016, 20:24 — ИА Регнум. В Гагаринском районном суде Севастополя 8 ноября прошло предварительное слушание дела по иску врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова к ООО «Информ-Медиа» о защите чести и достоинства. Ни истец, ни его представители в суд не явились. Судебное разбирательство по существу назначено на 30 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как следует из материалов дела, 12 октября Овсянников подал исковое заявление к ООО «Информ-Медиа» о защите чести, достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда, оценив нанесенный ему вред в один миллион рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, исковое заявление последовало после распространения в интернет — СМИ публикаций, в которых со ссылкой на бывшее руководство и сотрудников пансионата «Изумруд» сообщалось о том, что глава города и ряд его подчиненных не оплатили проживание в пансионате на сумму почти в четыре миллиона рублей.
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Истец на предварительное заседание не явился и не поставил суд в известность о причине неявки.
Между тем сторона ответчика предоставила возражение на исковое заявление, но факт распространения информации на сайте «ruinformer.com» ею не оспаривается. К материалам дела приобщен пакет документов, «подтверждающих достоверность сведений, указанных на сайте».
В итоге определением суда на рассмотрение дела по существу по ходатайству ответчика будут вызваны трое свидетелей, среди которых бывший и.о. директора ГУП «Пансионаты Севастополя» и администратор гостиничного корпуса.
Заседание назначено на 30 ноября.