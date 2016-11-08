Осло, 8 ноября, 2016, 20:21 — ИА Регнум. В рамках стратегии Совета Европы в 2016 году Осло выделит Киеву дополнительные 10 млн норвежских крон ($1.2 млн). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства королевства, средства пойдут на проведение реформ в стране.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

«Совет Европы — один из важнейших наших партнеров в процессе развития демократии, утверждении верховенства закона и повышения качества государственного управления в соответствии с европейскими стандартами», — отметил министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде.

Согласно стратегии Совета Европы в отношении Украины, средства доноров должны быть направлены, в том числе, на соблюдение прав человека в стране — будучи членом организации, Украина обязуется выполнять это требование. Кроме этого, деньги направляются на поддержку реформ судебной системы, для борьбы с коррупцией и обеспечение прозрачности избирательного процесса.

Напомним, ранее правительство Норвегии приняло решение через Совет Европы с 2015 по 2017 год выделить Украине 25 млн норвежских крон ($ 3 млн), теперь эта сумма увеличилась до 35 млн ($4.3 млн).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе первого в истории визита президента Украины в Норвегию власти королевства пообещали Петру Порошенко и дальше поддерживать его страну политически и экономически. Премьер Эрна Сульберг охарактеризовала ход реформ на Украине как «успешный» и отметила, что «политически и экономически стабильная Украина в интересах норвежской и европейской безопасности».