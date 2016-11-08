Рим, 8 ноября, 2016, 20:03 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Гардероб

«Не делать глупостей», — так резюмировал свою внешнюю политику в одном предложении Барак Обама 26 апреля 2014 года.

Несмотря на множество запоминающихся выступлений, ни одна фраза не определяет так точно восемь лет администрации Обамы на международной арене, как эта, — пишет 8 ноября Il Sole 24 Ore, в то время, как в США избиратели потянулись к избирательным участкам.

По мнению редакции, за время своего президентства Обама не сделал ничего исключительного. Конечно, за 8 лет, пока он был у руля США, были и успехи, его Америка начинала с изъянами «неоимпериалистических интервенций» предыдущих сроков Джорджа Буша-младшего. Только Ливия является исключением. Но и в Ливии, как подчеркивается в статье, Обама отказался возглавить коалицию, которая свергла Каддафи. Его Америка стала немного симпатичней, и даже самые сильные враги должны признать, что они так долго ждали в течение многих десятилетий такой разгрузки.

Но, как пишет Il Sole 24 Ore, Обама ошибся. В почти революционной простоте сообщения «не делать глупостей» он пересмотрел роль супердержавы, США больше не стали глобальной страной, но избирательной в использовании своей власти. Это было как признание, что всем империям рано или поздно приходит конец. Даже американской. Но мир не изменился, сверхдержавы должны делать свою работу в качестве сверхдержав, как, например, Россия, которая вновь стала восприниматься как супердержава, которую боятся.

Президентство Обамы началось с фейерверками и с большими надеждами: Нобелевская премию мира, которую выдали слишком быстро из-за планов по сокращению ядерного оружия; большая речь в Каирском университете, где он протянул руку исламу после восьми лет конфликта. Издание приводит воспоминание Джозефа Найя, бывшего переговорщик по ядерному разоружению и директора Правительственной школы Кеннеди в Гарварде: «Мы ждали президента трансформаций. Он запретил бы ядерное оружие, налаживая отношения с мусульманским миром, мы получили бы перезагрузку с Россией. Были далеко идущие цели, но в конце концов Обама оказался благоразумным минимизатором».

Приводится пример установления мира между израильтянами и палестинцами, ведь это цель каждого президента, чтобы войти в историю. Обама понял, что проблемой была слишком несбалансированная позиция в пользу Израиля. Но уже при первых препятствиях он отказался от этой идеи, оставив своего государственного секретаря без необходимой поддержки президента.

Все инициативы и международные успехи Обамы смотрели в будущее: приоритет на Азию в целом и Китай в частности, соглашения по климату, по иранской ядерной программе — пожалуй, самое важное. Даже конец эмбарго для Кубы для президента, который не был в культурном смысле дитя холодной войны, стал успехом. Было непонятно, как старый идеологический спор полувековой давности может отрицать нормальные отношения со страной, всего в 130 милях от Флориды. Но есть кризисы, геополитические причины возникновения которых гораздо шире, чем просто президентский срок; которые имеют более старые, средневековые динамики, которые настоящая сверхдержава не может игнорировать: нет места в мире, где прошлое отрицает будущее, как на Ближнем Востоке. И в этом смысле, по мнению Il Sole 24 ore, именно в Сирии произошел провал внешней политики Обамы.

Предположение о том, что сирийский кризис не является приоритетом, а также не угрожают безопасности Америки, было опровергнуто с ходом войны: давление беженцев ставит под угрозу политическую стабильность союзников Америки в Европе и разделяет фронт Ближнего Востока; кризис, в котором созрели «исламский радикализм и российские геополитические амбиции» — не сопутствующий ущерб, именно этот кризис, как подчеркивается в тексте статьи, опустил на самый низкий уровень сферы интересов США и доверия к США в целом. «Какой бы не была избирательной демократическая супердержава, она не может исключать из приоритетов бюджета около 300 тысяч смертей и 10 миллионов беженцев, таким образом, США такая же циничная страна как Россия, которая предпочитает вмешиваться в конфликт старыми методами», — подытоживает издание.