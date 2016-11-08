Нью-Йорк, США, 8 ноября, 2016, 19:45 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп проголосовал на общенациональных выборах. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бигуди

Трамп появился на одном из избирательных участков в Нью-Йорке вместе со свое женой Меланьей и несколькими детьми. На входе в избирательный участок его освистали сторонники Клинтон. Внутри участка избиратели встретили Трампа доброжелательно.

Когда кандидат голосовал, журналисты спросили его, за кого он отдает свой голос. Трамп улыбнулся и ответил: «Непростое решение».

Ранее кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон проголосовала на избирательном участке в пригороде Нью-Йорка.