Москва, 8 ноября, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Минтруд готов поддержать восстановление индексации пенсии после увольнения пенсионера с работы, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

Зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по труду сообщила, что сенаторы подготовили письмо в правительство с просьбой рассмотреть в рамках проекта бюджета 2017 года поправку об индексации пенсий увольняемым пенсионерам. «Надо постараться с января 2017 года ввести законодательную норму о восстановлении индексации пенсии пенсионерам с месяца, следующего за месяцем увольнения», — сказала она, обратив внимание на то, что сейчас в случае увольнения пенсионер в течение порядка четырех месяцев индексацию не получает.

Со своей стороны, глава Минтруда Максим Топилин считает, что поправками ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2017−2019 гг. вопрос решить не получится. «Не думаю, нет предмета по этой теме», — сказал он, предположив, что предложение об индексации нужно сделать, «наверное, самостоятельным законопроектом».