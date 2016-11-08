Москва, 8 ноября, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Минфин России определил профессии самозанятых граждан, которых планируется освободить от налогов и страховых взносов в 2017—2018 годах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.

Цитата из х/ф «Мэри Поппинс, до свидания». реж. Леонид Квинихидзе. 1983. СССР «Леди Совершенство»

«Это попытка. Надо с чего-то начинать, пробовать, как механизм (освобождения самозанятых от налогов) будет работать», — отметил министр.

По мнению Минфина, няни, сиделки и домработницы — «самые распространенные виды, возможно, самозанятости, на которых можно было бы попробовать поэкспериментировать», отметил Топилин.

Ранее глава Минтруда сообщил, что законопроект о введении «налога на тунеядство» не планируется вносить в Госдуму до Нового года. Взносы с неработающих могут составить 20 тыс. рублей.