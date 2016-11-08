Москва, 8 ноября, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прогнозирует досрочные выборы президента России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зюганов

«Мы должны из отношения к нам и на фоне выборов американских (сделать) очень принципиальный выбор. У нас впереди выборы президента. Все орут: в 2018 году будут. Увидите, они будут в 2017 году», — заявил Зюганов в эфире телеканала «Россия 24».

Вместе с тем, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, рассуждения о досрочных выборах президента — схоластические. Он уточнил, что вопрос переноса выборов не обсуждается в Кремле.

Предполагается, что выборы президента России состоятся в марте 2018 года.