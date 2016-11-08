Брюссель, 8 ноября, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Совет Европейского Союза расширил санкции против Российской Федерации. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщил журналистам министр финансов Словакии Петр Кажимир.

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Речь идет о расширении персональных санкций, под которые попадают граждане России и Украины. Кажимир заявил, что в санкционный список были добавлены новые имена.

Он отметил, что решение о расширении санкций было включено в повестку дня заседания Совета министров экономики и финансов стран — членов Европейского союза.

Представитель министерства иностранных дел Литвы Кястутис Вашкелявичюс подтвердил, что список персональных санкций Евросоюза был расширен. «Могу подтвердить, что сегодня был расширен санкционный список, и Литва была одной из тех стран, которые инициировали расширение. Это наша твердая позиция — не только Литвы, но и ЕС — поддерживать территориальную целостность и суверенность Украины», — заявил Вашкелявичюс.

Напомним, Европейский союз ввел санкции против России после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Санкции касаются граждан России и Украины, которые, по мнению Евросоюза, несут ответственность за воссоединение Крыма с Россией.