Москва, 8 ноября, 2016, 19:05 — ИА Регнум. Внесение правительством в Госдуму законопроекта о введении так называемого «налога на тунеядство» до конца 2016 года не планируется. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин журналистам в Госдуме.

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По его словам, как такового текста законопроекта пока «не существует», поэтому нельзя сказать, как эта идея будет технически реализована. «Как только этот вопрос можно будет решить технически, все получат чек от налоговой службы», — иронизирует глава министерства.

Говоря об этой инициативе, Топилин подчеркнул, что это «сигнал тем, кто хочет жить за чужой счет».

Отвечая на вопрос, когда подобный законопроект может быть внесен, он сообщил, что от имени правительства такой инициативы пока ожидать не следует. «До Нового года правительством внесено не будет», — сказал Топилин.

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Ранее стало известно, что законопроект, предусматривающий введение социального взноса для неработающих граждан (так называемого налога на тунеядство), правительство РФ может внести в Госдуму до 1 декабря. Об этом заявил глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

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