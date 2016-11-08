Москва, 9 ноября, 2016, 00:20 — ИА Регнум. Сегодня, 9 ноября, Госдума обсудит повышение качества работы депутатов с избирателями, сообщает ИА REGNUM.

Советский плакат «Депутат — слуга народа». 1947

Поправкам в регламенте прописывается, что обращения, поступающие непосредственно в адрес депутатов Госдумы, рассматриваются ими лично. При этом они вправе запрашивать документы, материалы и иную информацию, необходимые для подготовки ответов на обращения граждан, в комитетах и комиссиях нижней палаты парламента в соответствии с вопросами их ведения.

Одновременно предлагается предоставить председателю комитета Госдумы право наделять своих заместителей правом подписывать ответы на обращения граждан.

Все фракции поддержали инициативу. «У всех есть единая позиция, что это правильно, потому что в этом случае каждый избиратель точно будет знать, что депутат участвует в рассмотрении его вопроса, а не помощник, не аппарат», — сказал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Прежняя практика, по словам спикера Госдумы, приводила к тому, что «избиратель, обращаясь, получал отписку, а депутат даже не знал, что есть такое обращение». «Это как раз и привело к тому, что необходимо было пересматривать данные регламентные нормы», — заключил он.