Санкт-Петербург, 8 ноября, 2016, 18:52 — ИА Регнум. За первые 9 месяцев 2016 года в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию 1 млн 966 тыс. 466,3 квадратных метра жилья. Построено 730 домов на 34 996 квартир. Это составляет около 4% от общего объема жилищного строительства в РФ. Такие цифры позволили городу на Неве войти в тройку лидеров жилищного строительства в России.

Александр Дейнека. Мирные стройки. 1959

«По данным Росстата, за январь-сентябрь 2016 года Санкт-Петербург вышел на третье место в России по количеству введённого в эксплуатацию жилья. Первое место занимает Подмосковье с показателем в 5,4 млн кв. м, второе — Краснодарский край — там сдано 3,3 млн кв. м», — сообщили сегодня в комитете по строительству Санкт-Петербурга.

В октябре текущего года в Санкт-Петербурге введено еще 112 жилых домов на 5501 квартиру, или 264 тыс. 520,9 кв. метров жилья. До конца 2016 года планируется ввести 2,9 млн кв. метров квартир и домов.

Таким образом, по состоянию на 1 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге вошло в эксплуатацию 2 млн 230 тыс. 987,2 кв. м жилья, или 842 дома на 40 497 квартир, с учетом индивидуального строительства.

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Кроме жилья, идет активное строительство социальных объектов. До конца года планируется сдать в эксплуатацию 2 школы на 1375 мест, 3 дошкольных общеобразовательные учреждения на 520 мест. Всего же в текущем году за счет соглашений с инвесторами и городского бюджета образовательная инфраструктура Петербурга пополнится 27 детскими садами на 3 980 мест, 6 школами на 3200 мест.

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