Москва, 9 ноября, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Сегодня, 9 ноября, Госдума обсудит проект заявления «О судебном процессе по уголовному делу о событиях 13 января 1991 года, рассматриваемому Вильнюсским окружным судом Литовской Республики», сообщает ИА REGNUM. Депутаты Государственной думы выражают протест в связи с попытками принятия под видом осуществления правосудия политических решений, так или иначе направленных против России.

Лукас Кранах Старший. Аллегория о Законе и Благодати (фрагмент). 1529

В Вильнюсском окружном суде Литовской Республики 3 октября 2016 года начался второй этап судебного процесса по уголовному делу о событиях 13 января 1991 года над более чем шестьюдесятью гражданами бывшего СССР. Подавляющее большинство обвиняемых по делу находится за пределами Литвы, главным образом в России, и против них выдвинуто заочное обвинение в преступлениях, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Литовской Республики 2000 года, причем в редакции, вступившей в силу 31 марта 2011 года, в то время как рассматриваемые события имели место 13 января 1991 года, отмечают парламентарии.

Вместе с тем согласно статье 7 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие, которое согласно действовавшему в момент его совершения национальному или международному праву не являлось уголовным преступлением. Аналогичные положения содержатся в статье 11 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года и статье 15 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года. «Налицо неприкрытые попытки литовских властей из конъюнктурных соображений и из-за превратно понимаемой ими политической целесообразности нарушить один из основных принципов правосудия — недопустимость придания уголовному закону обратной силы», — делают выводы парламентарии.

В Госдуме возмущены, что судебный процесс сводится к обвинениям в «попытке незаконного изменения конституционного строя литовского государства, покушении на его независимость и территориальную целостность», а также в совершении «преступлений против человечности» и «военных преступлений» в ходе трагических событий в городе Вильнюсе 13 января 1991 года, связанных, в частности, со штурмом телевизионной башни, во время которого погибли четырнадцать человек и более ста человек получили ранения.

Позиция Генеральной прокуратуры Литвы сводится к тому, что Литва стала жертвой агрессии со стороны Москвы, указали в Госдуме. «Подобная позиция абсолютно неприемлема как с правовой, так и с политической точки зрения», — уверены парламентарии.

События в городе Вильнюсе, участие в которых инкриминируется гражданам бывшего СССР, имели место в тот период, когда Литовская ССР еще не была независимым государством и входила в состав СССР. В силу того обстоятельства, что выход союзной республики из состава СССР не является одномоментным процессом, датой обретения независимости Литовской Республикой следует считать 6 сентября 1991 года — день принятия Постановления Государственного Совета СССР № ГС-1 «О признании независимости Литовской Республики», отмечается в заявлении.

Депутаты «считают происходящее судилище по так называемому делу 13 января политическим процессом в худших традициях «карательной юстиции», который никак не связан с защитой прав и свобод человека, противоречит нормам международного права и имеет ярко выраженный антироссийский характер».

Парламентарии выражают протест в связи с попытками принятия под видом осуществления правосудия политических решений, так или иначе направленных против Российской Федерации. «Фальсифицируя историю, противники развития дружественных отношений добрососедства между народами России и Литвы ведут подготовку почвы для осуждения России на международной арене как наследницы «тоталитарного режима СССР» с расчетом на последующее предъявление материальных и других якобы юридически, а на самом деле политически мотивированных исков», — говорится в документе.

Депутаты убеждены, что трагические события, произошедшие в январе 1991 года в городе Вильнюсе, как и другие события, связанные с процессом развала Советского Союза, следует рассматривать, основываясь на общепризнанных нормах права, политической беспристрастности и исторической правде.

Парламентарии заявляют о том, что они и впредь будут оказывать необходимое содействие гражданам Российской Федерации и гражданам других государств, преследуемым по так называемому делу 13 января, в том числе обеспечивать их правовую и информационную поддержку, используя механизмы межпарламентского взаимодействия.