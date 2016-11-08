Москва, 9 ноября, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 9 ноября, Госдума голосованием определится по вопросу парламентского запроса правоохранительным органам на предмет проверки сведений о получении военными Вооруженных сил Украины зарплаты через структуры «Альфа-банка» в зоне антитеррористической операции, сообщает ИА REGNUM.

Plusworld.ru Банкомат «Альфа-банка»

Парламентский запрос о незаконном финансировании украинских силовиков в зоне АТО Госдума может направить Генпрокурору РФ Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Автор запроса депутат Евгений Фёдоров («Единая Россия») обратил внимание на то, что согласно материалу, размещенному в интернете, «в зоне АТО «Альфа-банк» выплачивает зарплаты украинским солдатам». Со ссылкой на эксперта украинской банковской сферы Михаила Стрельникова сообщается, что в зоне «антитеррористической операции» украинские военнослужащие получают заработную плату через отделения «Альфа-банка», который является дочерним финансовым учреждением российского частного коммерческого банка.

В этой связи Госдума просит провести проверку сведений правоохранительными органами в рамках их компетенций «и при наличии оснований принять меры в соответствии с законодательством».

Ранее вице-спикер Госдумы Андрей Исаев сообщил, что фракция парламентского большинства намерена поддержать инициативу. «Позиция фракции — за», — сказал он.

Со своей стороны, «Альфа-банк» заверяет, что никогда не финансировал стороны военного конфликта. «АО «Альфа-банк» от имени всех банков, входящих в банковскую группу «Альфа-банк» официально заявляет о том, что, находясь вне политики, мы никогда не финансировали и не будем финансировать в любой форме стороны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта, где бы то ни было», — говорится в сообщении пресс-службы организации.