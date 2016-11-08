Ярославль, 8 ноября, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Обрушившийся купол легкоатлетического манежа в Ярославле будет восстановлен. Московские эксперты, уже прибывшие в Ярославль, сочли, что ничего страшного не произошло. Однако обследовать пострадавшее сооружение не смогли из-за снега, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Рухнувший купол манежа в Ярославле

Как уже сообщало ИА REGNUM, воздухоопорный купол манежа на улице Чкалова обрушился примерно в 04:20 утра 8 ноября. По предварительной информации, оболочка купола не выдержала давления снега и порывов ветра. К счастью, обошлось без жертв.

В Ярославль уже прибыли из Москвы представители специализированной организации, обслуживающей такие сооружения. В настоящее время выясняются причины падения купола.

«Ничего страшного не случилось, сооружение подлежит восстановлению. Мы сталкивались с гораздо более сложными случаями. Подобные случаи были на Урале, в Твери, Вологодской области. Там везде причиной было неправильное выполнение консолей безопасности. Здесь такого фактора нет, причину будем выяснять в процессе выполнения ремонтных работ. Сейчас снег, нельзя произвести анализ состояния сооружения», — пояснил генеральный директор ООО «Сервис-АСАТИ» Леонид Морозенко.

Ремонтные работы эксперты планируют начать на следующей неделе. Сам ремонт продлится 18 дней, уверяют они. Мэрия Ярославля, в свою очередь, утверждает, что воздухонадувные конструкции уже долгие годы используются по всей России. Ярославскому же манежу — 9 лет.

«Создана специальная комиссия по проверке спортивных сооружений. В Ярославле будут тщательно осмотрены все объекты. На каждое сооружение будет составлен документ, сообщающий о возможности дальнейшего использования. Первичный осмотр остальных спортивных сооружений уже проведен, не было выявлено никаких дефектов. Сейчас определяем, сколько средств необходимо на восстановление купола», — рассказал заместитель мэра Ярославля по социальной политике Иван Лилеев.