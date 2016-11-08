Ярославль, 8 ноября, 2016, 17:51 — ИА Регнум. На призыв мэрии Ярославля очистить от снега стадион «Шинник» откликнулось около 10 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на опубликованные в Facebook фотографии.

Григорий Моднов Уборка Шинника

На фото видно, как несколько человек, вооружившись лопатами, разгребают поле стадиона. Среди них замечен и ребенок. На уборку вышли заместитель мэра Ярославля по социальной политике Иван Лилеев, главный тренер команды «Шинник» Александр Побегалов, депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин.

При этом они не забывают фотографировать друг друга, призывая в социальных сетях ярославцев присоединиться к команде бойцов со снегом. Впрочем, фотосъемка не влияет на производительность работ — площадь очищенного зеленого покрытия уверенно растет.