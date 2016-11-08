Москва, 8 ноября, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий введение социального взноса для неработающих граждан (так называемого налога на тунеядство), правительство РФ может внести в Госдуму до 1 декабря, заявил глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

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По словам сенатора, поправки в Налоговый кодекс проходят согласования в правительстве. «В принципе, до 1 декабря правительство может внести соответствующий законопроект о социальном налоге в Госдуму, чтобы документ был принят в целом до конца года», — сказал Рязанский.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Совфеда Валентина Матвиенко настаивает на введении взноса за пользование социальной инфраструктурой с неработающих граждан. Глава Минтруда Максим Топилин рассчитал, что взнос может составить около 20 тыс. рублей. В то же время, по данным Совфеда, регионы ежегодно платят за каждого официально неработающего гражданина в Фонд медстрахования более 18 тыс. рублей.

Однако 21 октября глава Минфина Антон Силуанов сообщил журналистам, что пока не получал предложений от Минтруда о введении «налога на тунеядство». «Я не знаком с этими предложениями», — сказал министр в Госдуме.

В то же время председатель правительства РФ Дмитрий Медведев призвал не называть сбор «налогом на тунеядство». «Это никакой не налог на тунеядство, его так лучше не называть. Речь идёт о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не зарегистрирован, и тех, кто не участвует в формировании соответствующих фондов, но в то же время пользуется социалкой», — указал он.

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