Ярославль, 8 ноября, 2016, 17:38 — ИА Регнум. В ночь на 9 ноября улицы Ярославля будут очищать от снега не менее 100 единиц техники. При этом дорожные подрядчики будут стараться вывезти из города как можно больше снежной массы, сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля Денис Зайцев.

City-yaroslavl.ru Уборка Ярославля

«Днем, в основном, работают комбинированные дорожные машины, тракторные щетки. Ночью также выйдут грейдеры, погрузчики и другая техника для вывоза снега. Вообще, техника работает на улицах третьи сутки подряд безостановочно. Механизаторы ненадолго останавливаются лишь по физиологической необходимости, и мы благодарны людям за такую самоотдачу. Благодаря общим усилиям, в условиях снегопада город на увяз в сугробах, транспорт идет. Люди жалуются на то, что утром стояли в пробках. Но давайте честно: в пробках мы стоим не только в снегопад», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Денис Зайцев.

При этом директор МКУ признает обоснованной отдельную критику со стороны ярославцев. В частности, это касается уборки тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта.

«Да, есть трудности, и мы принимаем эту критику. Мы не успеваем оперативно вычистить все, но очень стараемся. Будем усиливать работу в этом направлении», — отметил Денис Зайцев.

В мэрии отслеживают прогноз погоды на всю неделю и заранее готовятся к работе. И.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов позитивно оценил работу дорожников в условиях снегопада. Управляющим компаниям, которые не справляются с уборкой дворов, глава города пригрозил штрафными санкциями.

«В отношении тех обслуживающих организаций, которые не выполняют свои функции, будут сделаны оргвыводы, с привлечением жилищной инспекции. Но в целом нельзя не считаться со сложными погодными условиями. И жители Ярославля могут заметно облегчить труд коммунальщиков, а также внести свой вклад в улучшение дорожной обстановки в городе, если уберут с проезжих частей припаркованные машины или отдадут предпочтение общественному транспорту, — приводит слова главы Ярославля официальный портал мэрии.