Тула, 8 ноября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Бывшего руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области Татьяну Сергееву пытаются выселить из служебной квартиры через суд. Иск СУ СКР по региону о выселении из служебного жилого помещения без предоставления другого жилого помещения к Татьяне Сергеевой и Вячеславу Фомину рассматривается в Центральном районном суде Тулы.

Prokuror-tula.ru Татьяна Сергеева

Как сообщил «Тульские новости» 8 ноября, из-за неявки всех участников дела — как представителя истца, так и ответчиков — заседание отложено на неопределенный срок.

Как сообщало ИА REGNUM, Татьяна Сергеева была назначена на должность руководителя СУ СКР в июне 2011 года. В Тульскую область была переведена из Саратовской области, где работала замруководителя СУ СКР. Год назад, 30 октября 2015 года, Сергеева была отстранена от должности главы СУ СКР по Тульской области, а в декабре указ о ее увольнении с поста подписал президент РФ Владимир Путин.

Однако без работы Сергеева не осталась — в январе этого года ее назначили аудитором счетной палаты Тульской области.