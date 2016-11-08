Чебоксары, 8 ноября, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отклонил прокурорское представление, выданное по итогам проверки тарифов на мусор на новом полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Новочебоксарске. Напомним, проверка проводилась по поручению президента РФ Владимира Путина. Не согласен с прокуратурой и концессионер в лице ЗАО «Управление отходами», эксплуатирующий строящийся полигон и вышедший с соответствующим заявлением в суд. К судебному разбирательству привлечено Чувашское УФАС, поддержавшее прокуратуру, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Арбитражный суд Чувашии Карточка дела

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В прокуратуре Чувашии проанализировали порядок ценообразования при формировании платы за накопление твердых коммунальных отходов (ТКО) и пришли к выводу о необоснованном установлении «завышенной цены». Были выданы соответствующие представления, но они были отклонены и главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, и концессионером.

«Выдавая представление главе Чувашии, мы хотели, чтобы он привлёк к дисциплинарной ответственности тех чиновников, которые принимали участие в принятии нелегитимного решения об установлении данного размера платы за обращение с ТКО. Он с нами не согласился, считая данное решение законным, и отклонил представление», — говорят в прокуратуре Чувашии.

«Управление отходами», отклонив представление, пошло в суд. На 28 ноября в Арбитражном суде Чувашии назначено рассмотрение заявления к прокуратуре города Новочебоксарска. Согласно материалам дела, «Управление отходами» просит признать недействительным прокурорское представление, выданное в августе 2016 года, утверждая, что «установленная обществом стоимость услуг по временному накоплению с последующим размещением является экономически обоснованной». На стороне концессионера выступило Минприроды Чувашии.

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Прокуратура Чувашии считает эти требования «не подлежащими удовлетворению». Как и Чувашское УФАС, которое ранее завело два антимонопольных дела в отношении филиала ЗАО «Управление отходами», при этом в одном из них соответчиком выступает Минприроды Чувашии.

Оценку законности прокурорского представления даст суд, ее ждут все участники дела. Если суд поддержит прокуратуру Чувашии, то это станет основанием для принятия мер реагирования за неисполнение требований прокурора в отношении не только ЗАО «Управление отходами», но и главы Чувашии Михаила Игнатьева. Антимонопольная служба Чувашии сможет продолжить битву в судах, уже имея на руках первое решение.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом в Чувашии проводилась проверка Генпрокуратурой совместно с ФАС и Минстроем РФ по поручению президента РФ Владимира Путина. Глава государства поручил проверить новый полигон ТБО в Чувашии на предмет «обоснованности установления размера платы за обращение с твердыми коммунальными отходами». Проверка была инициирована после обращения «фронтовиков» к президенту на «Форуме действий. Регионы»: главе государства пожаловались на 16-кратный рост цен за мусор в Чувашии.

«Прокуратура подтвердила тот факт, что тарифы были действительно необоснованно завышены. Например, в отчете говорится, что генеральный директор ЗАО «Управление отходами» «своим приказом самовольно установил плату» в городах Чебоксары и Новочебоксарске — 425 рублей за 1 куб. метр. Ранее жители этих городов платили за вывоз мусора в 16 раз меньше — 27,4 рубля за 1 куб. метр», — отмечалось в релизе ОНФ по итогам представленной прокурорской проверки.

В прокуратуре Чувашии ранее обращали внимание на «произвольное определение ЗАО «Управление отходами» размера понесенных затрат в составе платы за накопление ТКО в отсутствие контроля за формированием платы и обоснованностью включенных в неё расходов со стороны органа регулирования». «Это может повлечь нарушение прав потребителей, возложение на них необоснованных затрат организации и свидетельствует о нарушении условий концессионного соглашения. Без учета указанных затрат плата за накопление твердых коммунальных отходов в соответствии с представленной калькуляцией составляет 84,37 рубля за 1 куб. метр», — считают в надзорном ведомстве.