Эр-Рияд, 8 ноября, 2016, 22:05 — ИА Регнум. Прекращение поставок нефти из Саудовской Аравии в Египет — это, прежде всего, политическое решение. Саудиты, которые обеспечивали одну треть всей импортируемой египтянами нефти, хотят оказать хотя бы краткосрочное влияние на Каир и наказать его таким образом за политические решения. Причем подобный механизм давления Эр-Рияд применяет уже не в первый раз. Такую точку зрения на происходящие озвучил сегодня, 8 ноября, основатель и директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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«Это решение не удивительное, исходя из политических реалий, которые в этом регионе имеются. Такое решение еще раз подчеркивает, что те вещи, которые часто приписывают нам (использование энергетики как способа давления политического), на самом деле используют в основном наши конкуренты. Не впервые Саудовская Аравия в политических целях использует отказ от поставок. Это еще началось с 1973 года со знаменитого эмбарго. Но тем не менее мы видим, что актуальны механизмы и сейчас», — обратил внимание эксперт.

Возможно, саудиты делают расчет на то, что быстро заместить поставщика Египту не получится. На какой-то период времени такое решение может создать проблему, объяснил директор ФНЭБ. С одной стороны, рынок конкурентный. Но с другой стороны, когда в большом количестве сразу прекращаются поставки, то нужно время, чтобы найти нового поставщика.

«Думаю, что на это и расчет. Оказать краткосрочное влияние на страну. Найти нефть-то они найдут, вопрос в том, как этот промежуточный период они пройдут. Есть вариант наказать Египет только в этом», — сказал Симонов, добавив, что запасов у Каира особых нет, поэтому, скорее всего, египтяне будут традиционного сокращать потребление.

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Если говорить вообще о новом поставщике нефти для Египта, который обеспечит выпадающие в результате ухода саудитов мощности, то здесь не должно возникнуть проблем, считает аналитик. Потому что на рынке сейчас ситуация скорее избыточного предложения. В то же время эксперт отметил, что не согласен с данными Мирового энергетического агентства, которое говорит о цифре в 2−2,5, а то и 3 млн баррелей ежесуточного перепроизводства нефти.

«Думаю, что эта цифра сильно преувеличена. Но тем не менее дефицита, действительно, на рынке сейчас нет. В этом плане объемы найти можно», — говорит Константин Симонов.

Это может быть Иран, который пытается реанимировать свои позиции на мировом рынке. Но в целом Россия также могла бы за данный рынок побороться. В этом случае все будет зависеть от коммерческих предложений, которые сделает российская сторона. Такой вариант вполне вероятен, потому что в России произошел достаточно серьезный по этому году рост добычи. Уже сейчас видно, что рост составит более двух процентов, а это более 10 млн тонн. Экспорт будет расти еще быстрее. Так, у РФ есть определенные объемы, которые мы можем рынку предлагать.

В то же время сейчас рост экспорта идет в основном на восточном направлении, в Китай прежде всего. Но тем не менее наши компании имеют в Египте экспортную инфраструктуру, трейдеров, которые в борьбе за этот рынок могут поучаствовать, отмечает эксперт.

«В конце концов, саудиты нас поджимают в Европе. Не сказать, что сильно, но поставки в несколько традиционных для нас регионов они ведут. В Польшу, например, в другие страны ЕС. Если они сами ушли с египетского рынка, почему бы нам не воспользоваться этой ситуацией? У нас нет никаких обязательств, не было, и, я думаю, не будет перед ними с точки зрения поставок. То есть это нормальная коммерческая история. Нам есть что предложить. Думаю, что Египет будет отталкиваться от цен. Найти замену — найдет. И в этом плане вполне мы можем принять участие в этой борьбе. Хотя и другие поставщики, более близкие там тоже есть. Но сейчас в ситуации с достаточно дешевым фактом географическая близость не является такой критической историей», — подчеркнул руководитель Фонда национальной энергобезопасности.

В качестве примера он привел газовую историю, в которой Россия принимала участие несколько лет назад. Тогда Египет пообещал резкий рост экспорта газа. Заключал контракты. В результате оказалось, выполнить их вообще не может, и обратился к России. Мы обеспечивали замещающие поставки. В рамках контрактов наш газ поставлялся. Эта занятная история показывает, что у Москвы существуют определенные коммуникации в Египте.

Ранее ИА REGNUM писало, что Саудовская Аравия прекратила поставки нефти в Египет, при этом не проинформировав Каир о причинах такого решения. Египетский министр нефти Тарек Эль-Молла, комментируя ситуацию, заявил, что теперь Каир планирует выходить на мировой рынок и искать поставщика, который заместил бы поставки саудовской компании.

Что касается политических мотивов, то саудиты пока официально не объяснили, с чем связана приостановка экспорта в Египет. Однако отношения между Каиром и Эр-Риядом стали более напряженными во время кризиса в Сирии. Еще одна причина возросшей напряженности между странами — Египет не хочет быть втянутым в конфликт в Йемене, где коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией, проводит военную операцию.