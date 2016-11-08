Рыбинск, Ярославская область, 8 ноября, 2016, 17:11 — ИА Регнум. В Ярославской области продолжают укладывать асфальт в снег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в комитете Ярославской областной думы по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству. На заседании комитета данный вопрос поднял депутат Василий Цепенда, который сообщил о выявленном факте укладки асфальта на снег в Рыбинске.

Pixabay.com Снегопад

«Избиратели пожаловались мне, что в Рыбинске на улице Куйбышева в рамках программы «Обустроим область к юбилею» в снежные 6−7 ноября ведутся работы по укладке асфальта. Стоимость работ на этой улице — 3,9 миллиона рублей, работы исполняет ООО «ДСУ-1». Ситуация отягчена тем, что если в Ярославле с эти можно бороться — после звонка в мэрию работы останавливают, власти Рыбинска в этом плане более уперты», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Василий Цепенда.

Поддержал коллегу депутат Александр Неберт, заявивший, что аналогичные действия проводятся и на трассе «Ярославль-Углич.

По итогам заседания комитетом была принята резолюция с требованием разобраться с данными фактами.

«Асфальт, который растает по весне, нам не нужен, важно не только разобраться с уже свершившимися фактами, но и не допустить этого в дальнейшем. Это — очковтирательство, глупое и безответственное желание выполнить план любой ценой. Очень жаль, что к рассмотрению данного вопроса зал покинули представители прокуратуры», — считает Василий Цепенда.