Саранск, 4 ноября, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Митинг в Саранске, посвященный Дню народного единства, собрал у монумента «Навеки с Россией» более 3,5 тыс. жителей и гостей города. Участников мероприятия приветствовал глава Мордовии Владимир Волков, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

E-mordovia.ru Глава Мордовии Владимир Волков поздравляет жителей Саранска

В частности, Волков сказал: «Мы вспоминаем события 1612 года, когда русский, мордовский, татарский и десятки других народов объединились в общем желании освободить Родину. Это было настоящее единство народов России! Тот подвиг заложил основу возрождения Отечества, становления великой мировой державы… Еще с древности говорят, что общество — это свод камней, который обрушится, если один не поддержит другого. Всех нас объединяет самое важное, что у нас есть — это вера и любовь к Родине, уважение к нашей истории, традициям и культуре. Все мы — граждане России — это один народ, одна многонациональная семья, единое целое!».

Праздник начался с божественной литургии в Кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова, которую возглавил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. Затем состоялся благодарственный молебен, после чего митрополит обратился с приветствием к прихожанам и участникам праздничных мероприятий.

Жители Саранска праздничным шествием при участии руководства республики и духовенства, общественных и молодежных организаций, политических партий от Кафедрального собора направились к Аллее Дружбы. Участники шествия пронесли флаг России.

После митинга у монумента «Навеки с Россией» на сцене у парка культуры и отдыха имени Пушкина начался гала-концерт «Мы едины». Перед жителями и гостями города выступили лучшие творческие коллективы Мордовии.

Всего в праздничных мероприятиях на территории республики приняли участие более 5 тыс. человек.