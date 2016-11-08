Москва, 8 ноября, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин ожидает визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию в 2017 году. Об этом он заявил 8 ноября на встрече в Кремле с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Прошу передать самые наилучшие пожелания председателю КНР и напомнить, что в 2017 году мы ожидаем его в Москве с традиционным официальным визитом», — сказал Путин.

По словам президента, у него «сложились очень добрые, деловые отношения с нашим другом Си Цзиньпином»: «Мне очень приятно, что наши контакты продолжаются и на рабочем уровне, и на высшем уровне».

Путин напомнил о недавнем юбилее российско-китайского договора о дружбе: «За это время сформирован целый эффективно работающий механизм нашего двустороннего взаимодействия. И главным образом это, конечно, механизм в сфере деятельности и ответственности правительств наших стран».

Напомним, накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в будущем Россия может перейти на преференциальный режим торговли с КНР.

Помимо этого, российский премьер рассказал, что стороны достигли соглашения о создании «совместной платформы поддержки малого и среднего бизнеса».