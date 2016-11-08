Ставрополь, 8 ноября, 2016, 16:59 — ИА Регнум.



Publicdomainpictures.net Беговая дорожка

Действующий глава Федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин вступил в борьбу за свой пост с чемпионами Еленой Исинбаевой и Андреем Сильновым. Федерация легкой атлетики Ставропольского края предложила на новый срок в российскую федерацию именно его кандидатуру, сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава ставропольской федерации легкой атлетики Виктор Криунов.

«Мы желаем, чтобы у нас был президентом Федерации легкой атлетики этот человек. 28 октября такое решение было принято на президиуме», — сказал ИА REGNUM Криунов.

«Считаем, что он более достоин этого поста, чем все молодые кандидаты. Я сам был 23 года руководителем спортивных организаций и знаю, что неправильно бросать на эту амбразуру не готовых людей», — добавил глава ставропольской Федерации.

Отметим, что выборы президента ВФЛА пройдут на Отчетно-выборной конференции ВФЛА 9 декабря. За месяц до этого должны быть объявлены все данные о том, кто выдвинут на выборы.

На сегодня за кресло президента Федерации готовы бороться двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008 гг.), Елена Исинбаева и олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту Андрей Сильнов.