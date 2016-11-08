Кируна, Швеция, 8 ноября, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Администрация самого северного шведского лёна — Норботтена — утвердила стратегию собственной региональной арктической политики. Как сообщает издание The Independent Barentsobserver, новый документ, разработанный в сотрудничестве с муниципалитетами, по мнению местных властей, станет политической платформой для освоения Арктики. Преимущества местоположения Норботтена могут создать «трамплин для регионального роста», уверены в руководстве лёна.

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«Арктический регион переживает серьёзные перемены в том, что касается климата, а также добычи полезных ископаемых, таких как нефть, газ и минералы. На пороге новые условия для мореходства, торговли и выработки энергии. Всё это создаёт возможности для того, чтобы Норботтен принимал участие и оказывал влияние», — цитирует издание представителей правительства региона. Как считают в местной администрации, региональная арктическая стратегия может оказаться полезной и для политики Евросоюза в Арктике.

По мнению старшего должностного лица в Арктическом совете от Швеции Андерса Ято, Норботтен таким образом может стать ведущим арктическим регионом и показать миру, что климатические проблемы могут сочетаться с экономическим ростом. Как считает «посол по арктическим вопросам», Норботтену удалось также достичь баланса между экологической устойчивостью и экономическим развитием, конкретный пример тому — город Кируна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году шведская добывающая компания LKAB согласовала планы по переносу города. Такая мера необходима для расширения коммерческой деятельности предприятия, а также затем, чтобы оградить местное население от последствий добычи железной руды. Предполагается, что город сдвинется на три километра южнее, перенос части зданий уже начался.

Таким образом, как предлагает Андерс Ято, Норботтен необходимо превратить в «арктическую ролевую модель». По его мнению, в реализации арктической политики королевству до сих пор не хватало региональной привязки, теперь ситуация изменится, уверен он.