Рим, 8 ноября, 2016, 16:53 — ИА Регнум.



Pixabay.com Европейский Союз

Не спадает уровень полемики между Римом и Брюсселем по вопросу дефицита бюджета Италии. Глава правительства Италии Маттео Ренци, выступая 8 ноября на встрече с мэрами городов провинции Асти, снова раскритиковал ЕС, подчеркнув, что «время диктата окончено». Ренци отстаивает идею сильной Италии, которая не идет в Европу, чтобы получить объяснение того, что ей нужно делать, но «приносит свои идеи и ценности».

«Давайте прекратим говорить: «Так просит Европа», и начнем говорить то, что мы хотим, — заявил премьер-министр. — Мы не можем быть копилкой для стран, которые призывают к солидарности только тогда, когда есть возможность взять, а не дать».

Новой волне недовольства Ренци способствовали слова председателя комиссии ЕС Жан-Клода Юнкера, который заявил 7 ноября, что «его не волнует» позиция Ренци. Сегодня, 8 ноября, как передает ИА ANSA, Юнкер снова вернулся к теме, отметив, что ЕС — не банда технократов и бюрократов, и что комиссия ЕС под его председательством обращает внимание на реальную ситуацию в государствах-членах ЕС, применение Пакта о стабильности должно проходить в гибкой форме, хотя и не должно «предавать основные принципы Пакта».

«Юнкер говорит, что я полемизирую. Мы не полемизируем, мы не смотрим никому в лицо, — заявил Ренци. — Одно дело — соблюдать правила, но эти правила идут против стабильности школ наших детей. Мы можем обсудить инвестиции на будущее, но не можем блокировать субсидии для школ. Эти деньги мы выведем из Пакта стабильности, хотят этого или нет чиновники в Брюсселе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Италии твёрдо стоит на числах, обозначенных в проекте закона о стабильности, представленного в Брюссель: 0,2% расходов бюджета на профилактику и безопасность и 0,2% для размещения мигрантов. Для Италии расходы на размещение мигрантов и ликвидацию последствий землетрясений — это статья в бюджете, которую следует «отнять» от экономической политики из-за форс-мажорных обстоятельств или, используя язык Пакта, из-за исключительных обстоятельств. Вот почему Италия призывает Брюссель учесть вышеуказанные расходы и позволить увеличить дефицит бюджета на 2017 год.