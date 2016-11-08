Ижевск, 8 ноября, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Авиасообщение в ряде регионов Поволжья осложнено в связи с неблагоприятными погодными условиями. В частности, задержаны самолеты по маршруту Нижний Новгород — Ижевск и в обратном направлении, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно онлайн-табло компании «ИжАвиа», рейс авиакомпании Dexter из Ижевска должен был прибыть в Нижний Новгород в 13:50 мск, однако вылет намечен только на 17:20. Самолет из Нижнего Новгорода в Ижевск по расписанию должен был приземлиться в 16:40, теперь на табло указано время 20:30.

Кроме того, был задержан самолет из Ижевска в Самару, вылет которого был запланирован на 10:10, а приземлился он только в 16:45.

Накануне также в связи со снегопадом на три часа задержался рейс из Нижнего Новгорода в Ульяновск, который также осуществляла авиакомпания Dexter.

Согласно карте предупреждений Гидрометцентра России, во всех регионах Приволжского федерального округа, кроме Пермского края, наблюдается сильный ветер. В Башкирии, Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, Кировской и Нижегородской областях, а также Пермском крае — снег и оледенение, в Татарии и Башкирии — дождь.

По информации Нижегородского Управления Роспотребнадзора, согласно пункту 1 статьи 795 ГК РФ, за задержку отправления транспортного средства, перевозящего пассажира, или опоздание прибытия такого транспортного средства в пункт назначения перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере, установленном соответствующим транспортным уставом или кодексом, если не докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика. Второй пункт этой статьи предписывает, что «в случае отказа пассажира от перевозки из-за задержки отправления транспортного средства перевозчик обязан возвратить пассажиру провозную плату».

При этом, если рейс задержался из-за погодных условий более чем на два часа, пассажиру должны предоставить два телефонных звонка и сообщения по электронной почте, обеспечение прохладительными напитками предоставление комнаты матери и ребенка пассажирам с детьми до 7 лет.

В случае задержки самолета на четыре часа и каждые последующие шесть часов пассажира должны обеспечить горячим питанием. Если самолет задерживается более чем на восемь часов — пассажиру предоставляется номер в гостинице, транспорт для доставки в которую также не требует дополнительной оплаты.