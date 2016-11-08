Вильнюс, 8 ноября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. В Литве очередной коммерческий банк снизил прогноз роста ВВП страны в 2016 году. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 ноября, на этот раз свой собственный прогноз с 2,5 до 2,1% снизил датский банк Danske Bank.

Pixabay.com Флаг Литвы

Причиной названы «негативные изменения запасов предприятий и вялое инвестирование роста экономики Литвы в первые три квартала года». При этом банк повысил прогноз на 2017 год — с 2,7% до 3,1%.

Отметим, что коммерческие банки ежегодно прогнозируют рост литовской экономики на следующий год в свыше 3%, а затем весь год каждый квартал его корректируют, постоянно снижая. В итоге реальный рост ВВП не составляет выше 2%. Так было и в 2015 году, когда прогнозировался рост в 3,5%, а реальный составил 1,7%.