Ташкент, 8 ноября, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Узбекистан и Россия намерены создать «зеленый коридор» для экспорта узбекских овощей и фруктов на российский рынок, заявил журналистам заместитель премьер-министра Узбекистана Улугбек Розукулов.

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«Данный «зеленый коридор» позволит создать условия для ускоренного экспорта узбекской продукции на российский рынок, пакет соглашений по этому вопросу будет подписан уже в этом месяце», — отметил Розукулов.

В пакете соглашений, по его словам, включены документы по ускоренному таможенному и фитосанитарному оформлению, спецтарифам на железнодорожные перевозки и другое.

Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, в первом полугодии 2016 года импорт узбекской сельхозпродукции в Россию вырос на 10%: объема импорта по винограду возрос в 20 раз, а по цитрусовым — в 54 раза.

Также сообщалось, что Узбекистан намерен до конца 2020 года удвоить производство овощей и фруктов — до 32 млн тонн.