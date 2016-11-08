Калуга, 8 ноября, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в рамках заседания консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации, которое в режиме видиоконференцсвязи 8 ноября провел помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, высказал предложение, направленное на повышение эффективности работы с госимуществом.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Губернатор Анатолий Артамонов выступает на заседании комиссии Госсовета РФ в режиме видиоконференцсвязи

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, на заседании Госсовета РФ речь шла о повышении эффективности работы органов государственной власти по управлению государственным имуществом.

В основном докладе, подготовленном рабочей группой, были названы типичные проблемы и определены ключевые направления совершенствования системы в соответствии с новыми экономическими условиями. В их числе — повышение эффективности бюджетных инвестиций в госимущество, совершенствование перераспределения его между разными уровнями, а также модернизация системы управления компаниями с государственным участием.

«Нам необходимо детально проработать эти вопросы, потому что они очень чувствительны как для субъектов Российской Федерации, так и для бизнеса и, конечно, для населения страны», — подчеркнул Игорь Левитин.

По итогам обсуждения, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов высказал предложение, направленное на повышение эффективности работы с государственным имуществом.

«Если федеральное имущество используется неэффективно и не приносит доход в бюджет в течение двух лет, то оно передается в собственность региона или муниципалитета. Если они в течение следующих двух лет также не смогли организовать эффективное использование, то имущество таких земельных участков выставляется на торги», — предложил Анатолий Артамонов.