Воронеж, 8 ноября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Проект бюджета Воронежской области на 2017 год в ближайшее время должен пройти так называемое «нулевое чтение». Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, заявил спикер думы Владимир Нетесов в ходе встречи с губернатором Алексеем Гордеевым 8 ноября.

Vrnoblduma.ru В Воронежской областной Думе

Председатель областной думы сообщил, что в настоящее время депутаты рассматривают проект основного финансового документа региона на будущий год на уровне комитетов.

Губернатор в ходе встречи подчеркнул, что одна из главных задач основного финансового документа области — это создание условий для развития региональной экономики с выполнением всех социальных обязательств перед населением, а приоритетом должна стать адресная помощь действительно нуждающимся жителям региона и оптимизация всех расходов. Бюджет должен быть сбалансированным и способствовать созданию условий для привлечения инвестиций. Губернатор рекомендовал Владимиру Нетёсову рассмотреть основные расходные статьи бюджета с учетом мнения общественности и всех политических партий.