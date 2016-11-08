Москва, 8 ноября, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения в проект закона о единовременных денежных выплатах с тем, чтобы данная мера коснулась всех категорий пенсионеров. Об этом он заявил 8 ноября в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ в Кремле.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единовременная выплата

«Прошу правительство оперативно внести дополнения в этот законопроект с тем, чтобы эта мера поддержки коснулась всех категорий пенсионеров, включая военных и приравненных к ним категорий», — сказал Путин.

По его словам, данный вопрос уже обсуждался с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым: «Возможности такие у нас есть, в бюджете есть соответствующие ресурсы».

Путин отметил, что «изначально мы говорили о том, что эта мера должна коснуться всех категорий пенсионеров, но из проекта закона выпали военные пенсионеры и приравненные к ним категории»: «Я понимаю, наверное, логику авторов этого законопроекта: 24 тысячи рублей — примерно средняя пенсия военных пенсионеров, 13 тысяч — в гражданском секторе. Тем не менее мы говорили, что эта мера будет касаться всех категорий. Мы с вами дорожим тем, о чем мы говорим, и люди знают, что мы стремимся к выполнению по максимуму того, что обещаем».

Глава государства также подчеркнул, что «мы в последние годы делаем все, чтобы своевременно индексировать пенсии военных пенсионеров так, как и планировалось по предыдущим нашим решениям»: «Думаю, что это можно будет сделать оперативно, чтобы в начале года военные пенсионеры тоже получили эту единовременную выплату».

Напомним, внесённый в Госдуму законопроект о единовременной дополнительной выплате пенсионерам предусматривает выплату размером в 5 тысяч рублей на пенсионера.