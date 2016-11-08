Санкт-Петербург, 8 ноября, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Неизвестные злоумышленники обстреляли пассажирский автобус в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Под обстрел попал автобус маршрута №105, который обслуживает ОАО «Третий парк». По предварительным данным, пострадавших нет.

Https://vk.com/spb_today ЧП с автобусом в Петербурге. Скриншот из группы «ДТП и ЧП»

В пресс-службе предприятия корреспонденту ИА REGNUM подтвердили факт ЧП. На место выехали специалисты, чтобы осмотреть повреждения и оформить происшествие в правоохранительных органах. Подробности случившегося пока неизвестны.

Как сообщили жители в соцсетях, автобус был обстрелян у поворота на Большеохтинский проспект. «Стреляли в 2 окна, треснуты. Было 2 хлопка. Автобус всех распустил», — написал один из пассажиров. По словам очевидцев, отверстия в стекле похожи на повреждения от пневматического оружия.

«На повороте с моста на Большеохтинский проспект обстреляли автобус и троллейбус — добавляет петербурженка, ехавшая в этом автобусе. — Стекляшками, слава Богу никого не задело, а ведь у окон сидели дети!».

Автобусный маршрут №105 связывает железнодорожную станцию Пискаревка с площадью Восстания в центре города.

Добавим, что сегодня из-за сильного снегопада общественный транспорт в Петербурге движется с увеличенными интервалами.