Самара, 8 ноября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. СКР начал проверку по факту вынужденной посадки самолета Як-52 в Самаре 7 ноября, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

Yakkes Foundation Самолёт Як-52

Инцидент произошел в Куйбышевском районе. Самолет, принимавший участие в воздушной части Парада памяти в центре Самары, около 12:00 совершил вынужденную посадку на воду реки Татьянка. Як-52 затонул, два пилота не пострадали.

Следователи в ходе проверки установят техническое состояние самолета и качество топлива, а также оценят действия пилота.

Напомним, Парад памяти прошел на площади Куйбышева 7 ноября 2016 года в шестой раз. 75 лет назад в Москве состоялся парад в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, с которого солдаты уходили прямо на фронт.