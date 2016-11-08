Ереван, 8 ноября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. С 28 января 2017 года в Армении будут предусмотрены новые, заметно увеличенные выплаты в случае гибели военнослужащего или получения им инвалидности в ходе боевых действий и нахождении на боевом дежурстве. Об этом сообщил министр обороны Армении Виген Саркисян, представляя президенту страны Сержу Саргсяну новую программу социальной помощи семьям погибших и ставших инвалидами военнослужащих.

ИА REGNUM

Виген Саргсян отметил, что стало возможным найти формулу, по которой для случаев, возникших с 28 января 2017 года — со дня 25-летия армии, будут предусмотрены новые, заметно увеличенные выплаты. Семьи погибших и получивших инвалидность первой группы получат единовременно страховую выплату в размере 10 млн драмов ($21 тыс). Получившим инвалидность второй группы будет выделена единовременная страховая выплата в размере 5 млн драмов ($10,5 тыс).

В случае гибели или получения первой группы инвалидности ежемесячная страховая выплата составит 300 тысяч драмов ($625) для офицерского состава, 250 тысяч драмов ($520) для сержантов и 200 тысяч драмов ($417) для рядовых. В случае инвалидности второй группы эти выплаты соответственно составят 250, 200 и 150 тысяч драмов.

Эта сумма в качестве социальной выплаты будет выплачиваться на протяжении 20 лет, составив для офицерского состава 82 млн драмов ($171 тыс.), в случае сержантского состава — 70 млн драмов ($146 тыс.) и рядовых — 48 млн драмов ($100 тыс.).

В ситуации инвалидов, в случае эффективной деятельности фонда и наличия финансовых средств, совет фонда сможет через 20 лет приять решение об обеспечении продолжительности этих выплат. В противном случае, через 20 лет получившие инвалидность военнослужащие начнут получать пособие по социальному обеспечению в том размере, какой будет установлен государством в это время.

Программа будет финансироваться посредством специального фонда, на который каждый работающий человек будет выплачивать тысячу драмов ($2,1) в месяц. Фонд также будет собирать добровольные пожертвования. Сумма будет тратиться исключительно на цели страховых выплат. Будет сформирован совет программы из пользующихся уважением и доверием общества лиц, который будет контролировать этот полностью прозрачный для общества и публичный процесс.

Президент Серж Саргсян подчеркнул важность проделанной работы и дал новые поручения для этапа реализации программы.

«Я полагаю, настало время, когда мы в состоянии с помощью наших граждан резко улучшить эту ситуацию. Мы всегда пытались делать максимальное. Во всяком случае, то обстоятельство, что в основном сумели решить жилищные проблемы семей погибших, инвалидов первой группы и многочисленных инвалидов второй группы — результат именно этого, так сказать, желания и готовности государства. И форма абсолютно верна — в сотрудничестве государство-частник. То есть, если мы говорим «нация-армия», если даже до этого девиза, идеи мы говорим, что наша армия — народная армия, наша армия — гарант нашей безопасности, то это должно проявляться не только на словах, но и, конечно, участием. В этом плане считаю чрезвычайно важным принятие закона, но параллельно нужно работать с Министерством финансов, правительством. Посмотрим, насколько удастся улучшить также положение семей погибших ранее солдат, офицеров: то есть, имеются ли у нас возможности не в той мере, как будет сейчас, но в какой-то мере повысить выплаты. Нужно рассчитать, изучить сегодняшнюю систему: не получится ли так, что положение кого-либо ухудшится. Думаю, может быть очень мало случаев, и фонд в своем уставе, возможно, и закон должны учитывать это обстоятельство и предусмотреть возможности, чтобы не было ухудшения положения. Очень важно, что на этом этапе мы пришли к такому заключению», — сказал президент.

Вспомнив, как во время апрельских событий различные общественные структуры, отдельные лица пытались порознь как-то помочь людям, пострадавшим и ставшим инвалидами, а также семьям, утерявшим сына, президент Саргсян отметил, что необходимо объединить усилия, предложить всем этим людям на добровольных началах делать отчисления в фонд, и чтобы этот процесс был совершенно прозрачным. По убеждению главы государства, указанный фонд не должен иметь громоздкий аппарат, соответственно, и накладные расходы должны быть невелики.

Виген Саргсян доложил, что программа спланирована в логике «нация-армия», по которой все общество берет на себя социальное бремя защитников Родины, а армия помогает оказавшимся в такой ситуации своим военнослужащим, либо в случае гибели — их семьям.

Министр заверил, что непременно будут следить, чтобы сумма пособия ни одной семьи не уменьшилась. Что же касается лиц, получающих минимальную зарплату, то будет сделано так, чтобы эта выплата в размере тысяча драмов в месяц не отразилась на них. Виген Саргсян подчеркнул: логика программы такова, что фонд должен суметь привлечь дополнительное финансирование и со временем по возможности улучшить размеры компенсаций, расширить рамки бенефициариев, став началом более долгосрочной программы.

Идеология «нация-армия», внесённая в программу нового правительства, впервые была озвучена министром обороны Армении Вигеном Саркисяном после назначения на должность в октябре 2016 года. По словам главы оборонного ведомства Армении, это совершенно не означает милитаризации общества, а означает, что все структуры государства и общество постоянно должны выделять часть своего времени на то, чтобы вносить свой вклад в вопросы безопасности и обороны страны.